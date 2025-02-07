Bolu\'da Bıçaklı Kavga: Eski Sevgili Yaralandı

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Bolu'da eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

İddiaya göre, S.A. (52) ile yabancı uyruklu eski kız arkadaşı R.K.S. (35) Köroğlu Mahallesi Özşen Sokak'ta karşılaşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.K.S. çantasında bulunan meyve bıçağıyla S.A'yı yüzünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansta müdahale edilen S.A. ile R.K.S. polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.