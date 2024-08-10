Bolu'da Çevreyi Kirleten Firmaya 2 Milyon 320 Bin Lira Cezası - Son Dakika
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Bolu'da Çevreyi Kirleten Firmaya 2 Milyon 320 Bin Lira Cezası

Bolu'da çevreyi kirlettiği tespit edilen bir beyaz et firmasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2 milyon 320 bin lira ceza uygulandı. Firmaya ayrıca çevreyi kasten kirletmek suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

10.08.2024 12:08
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Bolu'da çevreyi kirlettiği tespit edilen bir firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliğin önlenmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde bir beyaz et firmasının, atık suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığı tespit edildi.

Firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza kesen ekipler, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Aynı firmaya, 30 Temmuz'da dereyi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 160 bin lira, 7 Ağustos'ta ise atık suyunun laboratuvar testlerinde istenilen değerde çıkmaması üzerine 1 milyon 160 bin lira idari ceza uygulanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Çevreyi Kirleten Firmaya 2 Milyon 320 Bin Lira Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Çevreyi Kirleten Firmaya 2 Milyon 320 Bin Lira Cezası - Son Dakika
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