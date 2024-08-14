Bolu'da çevreyi kirleten firmaya 3 milyon 480 bin lira ceza - Son Dakika
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Bolu'da çevreyi kirleten firmaya 3 milyon 480 bin lira ceza

Bolu'da çevreyi kirlettiği tespit edilen bir beyaz et firması, atık suyu arıtmadan izinsiz ve kaçak şekilde Bolu Belediyesine ait kolektör hattına bağladığı için 3 milyon 480 bin lira idari para cezası aldı. Ayrıca, firmaya daha önce de çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 160 bin lira ve 2 milyon 220 bin lira idari para cezası uygulanmıştı.

14.08.2024 10:16
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Bolu'da çevreyi kirlettiği tespit edilen firmaya 3 milyon 480 bin lira ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirliliğin önlenmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, Doğancı köyü mevkisindeki bir beyaz et firmasının kesimhaneden çıkan atık suyu arıtmadan izinsiz ve kaçak şekilde Bolu Belediyesine ait kolektör hattına bağladığı tespit edildi.

Firmaya 3 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulayan ekipler, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan firmaya daha önce de çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 160 bin lira ve 2 milyon 220 bin lira idari para cezası uygulanmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, bolu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da çevreyi kirleten firmaya 3 milyon 480 bin lira ceza - Son Dakika

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