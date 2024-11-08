Bolu'da Çifte Cinayet Davası

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Bolu'da eşini ve kayınpederini bıçakla öldüren, kayınvalidesini de yaralayan sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Z. (36) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Meltem Z'nin (35) annesi ve Turgut D'nin (63) eşi Emine D. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Serkan Z, eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle kendisini kaybettiğini savundu.

Durumun böyle olmasını istemediğini söyleyen Serkan Z. beraatini talep etti.

Dosyaya ilişkin delillerin toplandığını ifade eden cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederine yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, kayınvalidesine yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için ertelendi.

Olay

Sağlık Mahallesi Songül Sokak'taki bir apartmanda 19 Nisan'da, Serkan Z. eşi Meltem Z. ile kayınpederi Turgut D'yi bıçaklayarak öldürmüş, kayınvalidesi Emine D'yi ise kolundan yaralamıştı.

Olayın ardından kaçan Serkan Z. polis ekiplerince yakalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İddianamede, sanığın eşine karşı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederi Turgut D'ye yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet ile kayınvalidesi Emine D'ye karşı "silahla yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.