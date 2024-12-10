Bolu\'da Çocuk Parkında Yılan Yakalandı

Bolu'da çocuk parkında görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
İzzet Baysal Mahallesi Subaşı Sokak'taki çocuk parkında yaklaşık bir metre uzunluğunda yılan gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye erlerince yakalanarak torbanın içerisine konulan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
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