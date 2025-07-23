Bolu'da Çöp Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da çöp yakılması sonucu çıkıp otluk alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Doğancı Mahallesi Köprücüler mevkisinde N.O, evinin çevresindeki çöpleri yaktı. Kuru otlara sıçrayan alevler etrafa yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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