Bolu'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
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Bolu'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

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Bolu Ovadüzü Mahallesi 316. Sokak'ta 34 PLC 45 plakalı otomobil dere yatağına devrildi; ekipler araçta sürücüye rastlamayınca plakadan ulaştı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu, çekici çağırmak için bölgeden uzaklaştığını belirtti ve otomobil çekiciyle çıkarıldı.

Bolu'da dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Ovadüzü Mahallesi 316. Sokak mevkisinde 34 PLC 45 plakalı otomobilin dere yatağına devrildiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir kısmı su içinde bulunan otomobilde ve çevresinde yaptıkları kontrollerde sürücüye rastlamadı.

Polis ekipleri ise araç plakasından yola çıkarak otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerin ulaştığı otomobil sürücüsü H.C. kazadan sonra çekici çağırmak için bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Dere yatağındaki otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA
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