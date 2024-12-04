Bolu'da Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
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Bolu'da Dolandırıcılara Operasyon

Bolu\'da Dolandırıcılara Operasyon

Kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

04.12.2024 19:19
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Bolu'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kentte yaşayan yabancı uyruklu ailenin, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen ortak çalışmada güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu dolandırıcılık olayına karışan 2 kadın ve 1 erkeğin kimlikleri tespit edildi.

Tabaklar, Sümer ve Karamanlı mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar E.E. (17), G.A. (19) ve C.Ç. (24) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve G.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, yabancı uyruklu aileye, isimlerinin DEAŞ terör örgütüyle ilişkilendirildiğini ve bu nedenle parmak izi tespiti için ziynet eşyalarını vermeleri gerektiğini söyledikleri, mağdurların da poşet içine koydukları 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile dövizi şüphelilerin tarif ettiği yere bıraktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika

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