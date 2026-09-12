Bolu'da düğün konvoyunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da düğün konvoyunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Safranlar köyü mevkisinde araç konvoyunda yer alan Y.Y. idaresindeki 74 ABU 380 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtakiler G.T., G.Y. ve H.T, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da düğün konvoyunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da düğün konvoyunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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