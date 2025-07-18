Bolu'da Enerji Güvenliği İçin Ağaç Budama

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle olası enerji kesintilerinin önüne geçmek ve yangın risklerini en aza indirmek için Bolu'da ağaç budama çalışması yapıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, enerji dağıtım hatlarında hizmet sürekliliğini ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yaz aylarında yükselen sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangını riskinin arttığı belirtilen açıklamada, SEDAŞ'ın yürüttüğü ağaç budama çalışmalarının yalnızca enerji arz güvenliğini sağlamakla kalmadığı, enerji dağıtım hatları çevresinde oluşabilecek yangın tehlikesini de en aza indirdiği kaydedildi.

Açıklamada, ormanlık alanlardaki planlı budama işlemlerinin, kuru dalların ve elektrik hatlarına temas edebilecek bitki örtüsünün temizlenmesini sağlayarak olası kıvılcım ve yangın senaryolarına karşı koruyucu bir önlem işlevi gördüğü aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda Bolu genelindeki enerji dağıtım hatlarına zarar verebilecek ağaçları budayarak, olası arızaların ve beraberinde elektrik kesintilerinin önlenmesi ile yangın riskinin önüne geçmek için saha çalışmalarına hız veren SEDAŞ ekipleri, güçlü araç filosuyla bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalarla toplam 106 kilometre uzunluğunda elektrik dağıtım hattına yakın ağaç dalları temizlendi."

Özellikle orta gerilim hatları altındaki çok yoğun ormanlık bölgelerde çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, bunun yanı sıra yoğun ormanlık ve seyrek ormanlık bölgelerde de hat temizliğinin gerçekleştirildiği belirtildi.