Bolu\'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bolu'da medikal ürünlerin üretildiği fabrikada çıkan yangın, tedbir amacıyla boşaltılan yakındaki evlere sıçramadan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de soruşturma başlatıldı.

Oğuzhan EKE/BOLU,