SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bolu'da medikal ürünlerin üretildiği fabrikada çıkan yangın, tedbir amacıyla boşaltılan yakındaki evlere sıçramadan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de soruşturma başlatıldı.
Oğuzhan EKE/BOLU,
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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