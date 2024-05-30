Bolu'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Bolu\'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, Bolu'da büyük ilgi gördü. Öğrenciler, yakantop, mendil kapmaca ve yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Şenlik, öğrenciler arasında dayanışmayı, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeyi, sosyalleşmeyi ve teknolojik bağımlılıktan kurtulmayı amaçlamaktadır.

30.05.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Karaçayır Halı Saha Kompleksi'nde bu yıl ikincisi yapılan şenliğe, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Yakantop, mendil kapmaca ve yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlar oynayan öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

Öğrenciler arasında dayanışmayı, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmeyi, sosyalleşmeyi, kurallara uymayı, başkalarının haklarına saygı göstermeyi ve teknolojik bağımlılıktan kurtulmayı amaçlayan şenliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Çocuk, Bolu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:40:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement