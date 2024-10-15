Bolu\'da İlkokul Öğrencisi Yangın Merdiveninden Düştü

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Bolu'da yangın merdiveninden düşen ilkokul öğrencisi yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi M.U.K. (9), okulun yangın merdiveninin bulunduğu alanda oynarken dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düştü.

Arkadaşlarının durumu bildirdiği okul idaresinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun ayaklarında kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.