Bolu'da jandarma kontrolünde izinsiz salyangoz toplayan 2 kişiye idari işlem yapıldı - Son Dakika
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Bolu'da jandarma kontrolünde izinsiz salyangoz toplayan 2 kişiye idari işlem yapıldı

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Bolu\'da jandarma kontrolünde izinsiz salyangoz toplayan 2 kişiye idari işlem yapıldı
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Bolu'nun Çobankaya köyünde jandarma kontrolünde, izin belgesi olmadan salyangoz toplayan 2 kişi tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bu kişiler hakkında idari işlem uygulandı, ele geçirilen yaklaşık 60 kilogram salyangoz doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bolu'da izin belgesi olmadan salyangoz toplayan 2 kişiye idari işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çobankaya köyü mevkisinde kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışmada, 2 kişinin izin belgesi olmadan salyangoz topladığı tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Ekipler, ele geçirilen yaklaşık 60 kilogram salyangozu doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA
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