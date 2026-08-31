Bolu'da Kaçakçılık Operasyonu
Bolu'da düzenlenen operasyonda 5 bin 845 paket kaçak sigara ve 1 zanlı yakalandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 1 şüpheliye ait iş yeri, ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada, 5 bin 845 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 bin 840 içi tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1400 elektronik sigara kiti ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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