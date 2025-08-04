Bolu'da Kadınlar Sutopu Müsabakaları Tamamlandı

Bolu'da düzenlenen Kadınlar 2. Lig Sutopu Müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sutopu Federasyonu 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Kadınlar 2. Lig 1. ve 2. devre müsabakaları Bolu Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

3 gün süren organizasyonda Eskihisar Su Sporları ve Yelken Spor Kulübü birinci, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ikinci, Kayseri Olimpik Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ise üçüncü oldu.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, tesis amiri Gürkan Gümüş ve gözlemci hakem Şadi Meriç tarafından takdim edildi.