Bolu\'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

BOLU'nun Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçelerimizdeki resmi ve tüm özel eğitim kurumlarımızda 16 Aralık 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Söz konusu ilçelerimizde bulunan kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."
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