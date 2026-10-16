Bolu'da Kartalkaya ve Aladağ karla kaplandı, Düzce'de Kardüz Yaylası'na kar yağdı - Son Dakika
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Bolu'da Kartalkaya ve Aladağ karla kaplandı, Düzce'de Kardüz Yaylası'na kar yağdı

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Bolu\'da Kartalkaya ve Aladağ karla kaplandı, Düzce\'de Kardüz Yaylası\'na kar yağdı
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı, Düzce'de il genelindeki sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bolu'da 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve Sarıalan ile Aladağ'da ağaçlar karla kaplanırken 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda sıcaklık 1 dereceye kadar düştü.

BOLU/ Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı, Düzce'nin yüksek rakımlarında ise sağanak yerini kara bıraktı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Bolu'daki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve Sarıalan ile Aladağ bölgelerinde kar etkisini artırdı.

Bölgedeki ağaçların karla kaplandığı yağış, havadan görüntülendi.

Düzce

Düzce'de il genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Gölyaka ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölge, beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: AA
Hava DurumuKartalkayaSarıalanGüncelDüzceBoluDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Kartalkaya ve Aladağ karla kaplandı, Düzce'de Kardüz Yaylası'na kar yağdı - Son Dakika
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