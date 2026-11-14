Bolu'da Kındıra köyüne inen ayı, Kartalkaya yolunda güvenlik kamerasına yakalandı

Bolu'da Kındıra köyüne inen ayı, Kartalkaya yolunda güvenlik kamerasına yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kındıra köyü sakinleri, kümeslerinin çevresindeki izleri takip edince köy girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, Kartalkaya yolunda yürüyen ayının köyün içine doğru ilerlediği görüldü.
Bolu'da köye inen ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Kındıra köyünde yaşayanlar, kümeslerinin çevresinde izler olduğunu fark etti.
Köy girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen köylüler, köye bir ayının indiğini gördü.
Kayıtlarda, Kartalkaya yolunda yürüyen ayının köyün içine doğru ilerlemesi yer alıyor.
Kaynak: AA
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