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Bolu'da Kripto Para Dolandırıcılığından 2 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Bolu'da Kripto Para Dolandırıcılığından 2 Sanığa Hapis Cezası

Bolu'da sosyal medya üzerinden kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla yargılanan 2 sanık, 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, mağdurdan aldıkları parayı ödememekle suçlanıyor.

Bolu\'da Kripto Para Dolandırıcılığından 2 Sanığa Hapis Cezası
22.12.2023 - 16:29,
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Bolu'da sosyal medya üzerinden kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla yargılanan 2 sanık, 4 yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.C. ve Y.S. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur İ.İ. ile taraf avukatları salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen İ.İ. sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanıklar S.C. ve Y.S. benden bin lira para aldılar ve 57 bin lira kazandığımı söylediler. Kazandığım parayı alabilmem için dosya masrafları olarak kendilerine 7 bin 764 lira yatırmam gerektiğini söylediler. Ben de istedikleri gibi parayı yatırdım. Ancak sonrasında bana ödeme yapmadılar." diye konuştu.

Son sözleri sorulan sanıklar S.C. ve Y.S. ise haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl ikişer ay hapisle cezalandırmasına karar verdi.

Heyet, ayrıca sanıkların her birine 18 bin 260 lira adli para cezası verilmesine de hükmetti.

Kaynak: AA
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