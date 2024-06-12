Bolu'da Kurban Bayramı tatili için yoğun trafik denetimleri - Son Dakika
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Bolu'da Kurban Bayramı tatili için yoğun trafik denetimleri

Bolu'da Anadolu Otoyolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak tatilcilerin oluşturacağı araç yoğunluğu nedeniyle trafik ekipleri, yol güzergahlarında denetimlerini artırdı. Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, il genelinde 92 ekip 192 personelle, bölge trafikte 34 ekip 93 personelle gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gideceklerin oluşturacağı araç yoğunluğuna karşı trafik ekipleri denetimlerini artırdı.

12.06.2024 16:26
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BOLU'da Anadolu Otoyolu geçişinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak tatilcilerin oluşturacağı araç yoğunluğu nedeniyle trafik ekipleri, yol güzergahlarında denetimlerini artırdı. Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, il genelinde 92 ekip 192 personelle, bölge trafikte 34 ekip 93 personelle gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gideceklerin oluşturacağı araç yoğunluğuna karşı trafik ekipleri denetimlerini artırdı. Bayram tatili için memleketlerine ve Karadeniz bölgesine gidecek olan tatilcilerin Ankara yönünde oluşturacağı yoğun araç trafiğine karşı il genelinde 92 ekip 192 personelle, bölge trafikte ise 34 ekip ve 93 personelle polis ekipleri Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu geçişinde görev yapacak. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde ise Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki yol güzergahı kameralarla 24 saat izlenerek olası aksaklıklara karşı anında müdahale edilecek.

'DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Ali Yılmaz, Bolu geçişinde yoğun bir trafik beklediklerini söyleyerek, "Okulların kapanması ve hemen ardından başlayacak Kurban Bayramı tatili nedeniyle Ankara ve Karadeniz yönüne yoğun bir trafik bekliyoruz. İl genelinde 92 ekip 192 personelle, bölge trafikte 34 ekip 93 personelle gerekli tedbirleri aldık. Sürücülerimizin mola vermelerini, dinlenmelerini ve araçlarının bakımlarını yaptırarak yola çıkmalarını rica ediyoruz. Mobil radarlarla hız denetimlerimiz, dron ile havadan denetim, EDS ve plaka tanıma sistemi gibi elektronik sistemler ile denetimlerimiz devam edecek" dedi.

'EMNİYET ŞERİDİ' UYARISI

Yılmaz, sürücülerden emniyet şeridini ihlal etmemeleri uyarısında bulunarak, "Yoğun trafikte rahatsızlanan vatandaşlarımız oluyor, kazalar meydana geliyor. Görevlilerin bu olaylara müdahale edebilmesi için emniyet şeridinin açık tutulması gerekiyor. Denetimlerde emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere hem mobil araçlarımızla hem havadan denetimler devam edecek. Kendi can ve mal güvenlikleri açısından vatandaşlarımızın emniyet şeridine araçlarını park ederek ihtiyaçlarını gidermelerini de doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Kurban Bayramı tatili için yoğun trafik denetimleri - Son Dakika

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