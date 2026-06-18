Bolu'da Maden Göçüğü: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Bolu'da Maden Göçüğü: 1 Tutuklama

18.06.2026 23:40
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Mengen'deki maden ocağında göçük sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı, biri tutuklandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.B. ve İ.Y'ye ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Göçükte mahsur kalan Muhammed Özkul (49) için başlatılan arama kurtarma çalışması da devam ediyor.

Olay

Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında dün henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluşmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edilmişti.

Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmış, toprak altında kalan işçi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığı ve konunun tüm yönleriyle takip edildiği belirtilerek, "Yanar Elmas Madencilik ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri, bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Doğal Afet, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Mengen, Güncel, Maden, Yaşam, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Maden Göçüğü: 1 Tutuklama - Son Dakika

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