Bolu'da mahalle muhtarı, alevler içindeki evden kısmi felçli Yavuz Sarı'yı çıkardı - Son Dakika
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Bolu'da mahalle muhtarı, alevler içindeki evden kısmi felçli Yavuz Sarı'yı çıkardı

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Bolu\'da mahalle muhtarı, alevler içindeki evden kısmi felçli Yavuz Sarı\'yı çıkardı
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Bolu'da sobanın devrilmesiyle çıkan yangında kısmi felçli Yavuz Sarı (55) dumandan etkilendi. Mahalle muhtarı Sabri Şenel, kapıyı kırarak girdiği evde yerde bulduğu Sarı'yı dışarı çıkardı; Sarı hastaneye kaldırıldı, ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da dün sobanın devrilmesi sonucu tek katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen kısmi felçli Yavuz Sarı'yı (55) eve girerek kurtaran mahalle muhtarı Sabri Şenel (48), "İçeriden 'Yanıyorum' diye ses verdi. Kapı kapalı olduğu için kırarak içeri girdim. Evin içi tamamen dumandı, göz gözü görmüyordu ve alevler vardı. Kendisi yerde yatıyordu. Yerden kaldırıp dışarı çıkardım" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Dodurga Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta meydana geldi. Kısmi felçli Yavuz Sarı'ya ait tek katlı evde, sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Sarı'nın kardeşinin haber vermesi üzerine adrese giden mahalle muhtarı Sabri Şenel, içeriden gelen yardım çağrısıyla kapıyı kırarak eve girdi. Yoğun dumanın bulunduğu evde yerde yatan Sarı'yı bulan Şenel, onu dışarı çıkardı.

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen Yavuz Sarı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sarı'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

'BİR CAN KURTARMIŞ OLDUK'

Mahalle muhtarı Sabri Şenel, Sarı'yı kurtardığı sırada yaşananları anlattı. Sarı'nın kardeşinin kendisini arayarak evde yangın çıktığını haber verdiğini belirten Şenel, "Dün akşam kardeşi Filiz Hanım beni aradı. 'Abim aradı, evde soba devrilmiş ve ev yanıyor' dedi. Ben de dükkanımı kapatıp koşarak olay yerine geldim. Evin etrafından dumanlar çıkıyordu. Kapının önüne geldiğimde Yavuz abiye seslendim. İçeriden 'Yanıyorum' diye ses verdi. Kapı kapalı olduğu için kırarak içeri girdim. Evin içi tamamen dumandı, göz gözü görmüyordu ve alevler vardı. Kendisi yerde yatıyordu. Yerden kaldırıp dışarı çıkardım. Ardından gerekli yerlere haber verdim" dedi.

Eve girdiğinde yoğun duman nedeniyle hiçbir yeri göremediğini belirten Şenel, "Normalde seslendiğimde içeriden yandığını söyledi. O anda hiçbir şey göremiyordum. Mecburen kapıyı kırmak zorunda kaldım. İçeride, sobanın devrildiği odada alevler vardı. Gözümüz de yandı, genzimiz de yandı ama müdahale etmek zorundaydık. Yavuz abi kısmi felç geçirdiği için dengesini sağlayamıyordu. Yerden kaldırıp dışarı çıkarmak bize nasip oldu. O his anlatılmaz, yaşanır. Bir can kurtardığımız için çok memnunum. Sonuçta can kıymetli. Bir can kurtarmış olduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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