Bolu'da Minibüs-TIR Kazasında Sürücüye Kırmızı Bülten! - Son Dakika
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Bolu'da Minibüs-TIR Kazasında Sürücüye Kırmızı Bülten!

Bolu\'da Minibüs-TIR Kazasında Sürücüye Kırmızı Bülten!

Bolu'da minibüsün TIR'a çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından, sürücü Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı.

09.01.2025 10:29  Güncelleme: 10:44
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BOLU'da minibüsün TIR'a çarptığı, 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davada Irak uyruklu sürücü Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle'nin (47) Türkiye'den ayrıldığı tespit edilince mahkeme heyeti, kırmızı bültenle arama kararı çıkartılmasına hükmetti.

Kaza, 30 Kasım 2020'de saat 19.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Irak uyruklu Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle yönetimindeki 06 MB 5862 plakalı minibüs, Hüseyin Canpunar yönetimindeki 06 FF 0850 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüsteki Irak uyruklu Assım Musa Hayder Al Haideri (58) ve Haydar Nazari (19) yaşamını yitirdi, 3 Iraklı da yaralandı.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Kazanın ardından minibüs sürücüsü Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımle hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Dava kapsamında Muhammed Ali İsmail Kasımle'nin asli kusurlu olduğu tespit edildi. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında süren duruşmalara katılmayan ve Türkiye'den ayrıldığı belirlenen sanık hakkında mahkeme heyeti, kırmızı bültenle arama kararı çıkartılmasına hükmetti.

Kaynak: DHA

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