CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun: Zalimin Zulmü Bitecek ve Güzel Günler Gelecek

(BOLU) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Bu meydanı dolduran binlerce insan Tanju Özcan'ın suçsuzluğuna inanıyor. Bugün bu kenti dolaştık, bütün Bolulular Tanju Özcan'ın suçsuzluğuna inanıyor. Onlar ne kadar suçlanmaya çalışırlarsa çalışsınlar vicdanlarda ve gönüllerde taht kurmuş. Biz de ona inanıyoruz, sonuna kadar güveniyoruz." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 95'incisinin yapıldığı Bolu'da konuşan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun şunları kaydetti:

"Bolu'ya öğle saatlerinde geldik. Biraz esnafımızla, vatandaşlarla bir araya geldik. Bolu bu haksız, hukuksuz karara isyan ediyor. Belediye başkanlarının bir an önce bırakılması talep ediyor, çünkü onun susuzluğuna gönülden inanıyorlar. Suçlandığı olay, sadece Bolu'lu öğrencilerin öğrenimine devam etmesi için onlara eğitim katkısı sunmak için kurduğu vakfa aldığı yardımla; kaldı ki o firmalar firma yardım da etmemiş. Bolu belediye başkanımız sadece billboardlara reklam vermesi yönünde bir ricada bulunmuş. Eğer bu suçsa, en baş suçlu sayın Erdoğan ve şürekası. Biliyoruz ki onlar kurdukları vakıf ve derneklerle bırakın gönülden böyle bağışta bulmayı zorla, tehditle bağış aldılar ve yaptılar."

Tanju Özcan bu kenti, Bolu'yu Bolu yaptı. Bugün Bolu'yu gezdik. Ben de belediyeciyim. Gerçekten Bolu sınıf atlamış, kentleşmiş ve her şeyde hizmeti var. Hizmetlerini sadece şehri modern bir kent yapmakla değil, vatandaşın nerede sıkıntısı varsa, nerede problemi varsa çözmek için uğraşmış. Bir uğraşı da üniversite öğrencilerinin eğitimine devam etmesi için onlara katkı sunmak bundan daha güzel olabilir. Ama bunu bile bir suç haline getirdiler. Şu anda esaret altında ama inanıyorum ki zulümleri batsın, baskıları batsın. Zalimin zulmü bitecek ve güzel günler gelecek.