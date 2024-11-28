Bolu'da Orman Memuru, İş Makinesi Operatörünü Vurdu - Son Dakika
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Bolu'da Orman Memuru, İş Makinesi Operatörünü Vurdu

Bolu\'da Orman Memuru, İş Makinesi Operatörünü Vurdu

Bolu'da orman muhafaza memurunun tabancasıyla oynarken iş makinesi operatörünü vurması sonucunda operatör hastaneye kaldırıldı, memur gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.11.2024 21:28  Güncelleme: 21:29
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BOLU'da orman muhafaza memuru tabancasıyla oynarken, iş makinesiyle karla kaplı yolları açan iş makinesi operatörünü vurdu. Operatör hastaneye kaldırılırken, orman muhafaza memuru gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Ayıkayası mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen orman muhafaza memuru, iddiaya göre, tabancasıyla oynarken, kardan kapanan yolları iş makinesiyle açan operatör E.D'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan E.D., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Orman muhafaza memuru ise gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Orman Memuru, İş Makinesi Operatörünü Vurdu - Son Dakika

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