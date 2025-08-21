Bolu\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

BOLU'nun Mengen ilçesinde dün çıkan ve 8,5 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

Mengen- Devrek kara yolunun Kıyaslar köyü mevkisinde, dün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 helikopter, 57 araç ve 200'e yakın personelle yangına müdahale edildi. Yaklaşık 20 hektar alanda etkili olan yangın, 8,5 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, bölgede soğutma çalışması sürüyor.