Bolu\'da Orman Yangınına Karşı Uyarı Anonsları

BOLU'da, hava sıcaklığının artmasıyla orman yangını riskine karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kent genelindeki camilerin hoparlörlerinden uyarı anonsları yapılmaya başlandı.

Türkiye genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangını riskinin artması üzerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla camilerden uyarı anonsları yaptı. Kent genelindeki köy ve mahalle camilerinin hoparlörlerinden yapılan anonslarda, özellikle ormanlarda ve ormanların yakınında ateş yakılmaması istendi.

Yapılan anonslarda, "Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle orman yangını riski çok yüksektir. Ormanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Lütfen ormanlık alanlarda ve orman kenarlarında ateş yakmayınız, anız ve bahçe artıkları yakmayınız, sigara izmaritlerini yere atmayınız, cam şişe ve yangına sebep olabilecek atıkları doğaya bırakmayınız. Ormanlık alanlarda şüpheli bir durum, duman veya yangın gördüğünüzde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi veriniz" ifadelerine yer verildi.