Bolu\'da Orman Yatırımları İncelendi

Bolu'da devam eden orman yatırımları incelendi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Ergene, bölge müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada yatırımları inceleyen Ergene'ye Toprak Muhafaza ve Mera Islahı Şube Müdürü Yaşar Sönmez, Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, şube müdürü Hüseyin Şahiner, etüt proje başmühendisi Yüksel Özcan ve personel eşlik etti.

Programda, projelerin mevcut durumları ve ilerleme süreçleri ile gelecek yıllarda yatırım programına alınması planlanan sahalar denetlendi.

DSİ yetkilileri Tekke Barajı inşaatını inceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan ile 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yapımı süren Tekke Barajı inşaatında incelemede bulundu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Aydoğan ve Yaroğlu, teknik heyetle Tekke Barajı inşaatını gezdi.

İncelemede, çalışmaların mevcut durumu ve sahadaki imalatlar hakkında teknik ekipten bilgi alınarak, değerlendirmeler yapıldı.

Kıbrıscık'ta kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda seminer verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kıbrıscık ilçesinde görev yapan kamu personeline kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda seminer düzenlendi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, psikolog Seçil Öztürk tarafından verilen seminerde, kadına yönelik şiddetin tanımı, türleri, bireysel ve toplumsal etkileri ile yaygınlığı anlatıldı.

Faaliyette, bu konuda geliştirilen politika ve mevzuatın yanı sıra kurumsal hizmet birimleri, şiddetle mücadelede kamu kurumlarının rolü ve kurumlar arası işbirliğinin önemi ele alındı.