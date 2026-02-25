Bolu'da Ortognatik Cerrahi Hizmetleri Gelişiyor

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Boylu, ortognatik (düzeltici çene) cerrahi ve çene eklemi cerrahisine değinerek, "Bizde daha çok ortognatik cerrahi ile ilgili çok şiddetli vakalarımız var. Çene geriliği, çene yetersizliğine bağlı. Hastalarda yaptığımız ameliyatlar ile hastalar hem çiğneme fonksiyonuna hem de estetik görünümüne çok rahat bir şekilde kavuşuyorlar" dedi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde artık ortognatik cerrahi, çene eklemi cerrahisi, çene kistleri ve çene yüz kırıkları ameliyatları rahatlıkla yapılabiliyor. Ağız, Çene ve Yüz Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Boylu, daha çok daha çok ortognatik cerrahi alanında hasta kabul ettiklerini belirtti.

'ORTALAMA 300'DEN FAZLA VAKAMIZ OLDU'

Boylu, "Çene ve yüz bölgesindeki tümörler, kistler, akabinde çene kırıkları ile ilgili ciddi miktarda hastamız oldu. Bunlar ortalama 300'den fazla vakamız oldu. Bunlar daha önceden, İstanbul ve Ankara'ya daha çok yönlendiriliyordu. Bu hastaları 3,5 yıldır daha iyi hizmet vermek adına kendi şehrimizde, kendi bölgemizde bu hastaları net bir şekilde tedavi ediyoruz. Bizde daha çok ortognatik cerrahi ile ilgili çok şiddetli vakalarımız var. Çene geriliği, çene yetersizliğine bağlı. Hastalarda yaptığımız ameliyatlar ile hastalar hem çiğneme fonksiyonuna hem de estetik görünümüne çok rahat bir şekilde kavuşuyorlar. Bunlar haricinde bölgemizde özellikle tarım ile ilgilenen, bölgelerde mevsimsel olarak düşme ve yaralanmalara bağlı şiddetli çene kırıkları geliyor. Bu kırıklarla ilgili de hastalarımıza hızlı bir şekilde tedaviye alıp, çenenin bütünlüğünü tekrardan sağlıyoruz. 300'den fazla hastamızı aldık ve bu hastalar da başarılı şekilde tedavi edildi" diye konuştu.

'BAZI RİSKLERİMİZ VAR AMA DOĞRU EKİPLE CERRAHİ MÜMKÜN'

Dr. Ömer Faruk Boylu, "Geçmişte bu tür ameliyatlar özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük merkezlere yönlendirilmekteydi. Ancak bugün geldiğimiz noktada, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ortognatik cerrahi, çene eklemi cerrahisi, çene kistleri ve çene yüz kırıkları bulunduğumuz şehirde, ilimizde çok rahat bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu durum hem hastalarımızın şehir dışına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmakla birlikte daha çok sağlık hizmetlerini aksatmadan daha nitelikli ve sağlıklı bir süren operasyon ile meydana gelmektedir, yapılmaktadır. İlk günlerde şişlik ve hafif ağrı olması gayet normaldir. Günümüzde hastalar eskisi gibi aylarca çene ağrılarıyla ilgili karşılaşmayacaklardır. Çoğu hasta birkaç hafta içinde sosyal hayatına dönmekte ve rahat bir şekilde günlük hayatını karşılamaktadır. Her cerrahi işlemde olduğu gibi ortognatik cerrahi için de bazı risklerimiz vardır. Ama bunlar doğru hasta seçimi, detaylı planlama ve deneyimli bir ekip ile birlikte en aza indirilmektedir" dedi.