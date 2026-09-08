Bolu'da otobüsle çarpışıp takla atan araçtaki üniversiteli yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da otobüsle çarpışıp takla atan araçtaki üniversiteli yaşamını yitirdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yolcu otobüsüyle çarpışıp takla atan hafif ticari araçta yaralanan üniversite öğrencisi Burak Çınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansırken soruşturma sürüyor.

BOLU'da yolcu otobüsüyle çarpışıp takla atan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Burak Çınar (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaz, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen cumartesi Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç, takla attı. Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Çınar, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, yolcu otobüsünün kontrolden çıkan hafif ticari araca çarptığı an, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

-Haber: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güncel, Çınar, Kaza, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da otobüsle çarpışıp takla atan araçtaki üniversiteli yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

13:23
Diyarbakır’da köy korucusunun şüpheli ölümü Valilikten açıklama var
Diyarbakır'da köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var
13:05
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:56
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tur şansı
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı
12:43
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
12:42
“Görkemli“ düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
"Görkemli" düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:41:51. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da otobüsle çarpışıp takla atan araçtaki üniversiteli yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement