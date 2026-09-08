Bolu'da otobüsle çarpışıp takla atan araçtaki üniversiteli yaşamını yitirdi

BOLU'da yolcu otobüsüyle çarpışıp takla atan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Burak Çınar (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaz, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen cumartesi Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç, takla attı. Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Çınar, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, yolcu otobüsünün kontrolden çıkan hafif ticari araca çarptığı an, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

-Haber: Mutlu YUCA/BOLU,