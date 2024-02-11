Bolu'da Otomobil Abant Deresi'ne Devrildi: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da Otomobil Abant Deresi'ne Devrildi: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Bolu\'da Otomobil Abant Deresi\'ne Devrildi: 2\'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolunda seyreden bir otomobil, kontrolden çıkarak Abant Deresi'ne devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yardım ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

11.02.2024 19:01
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Bolu'da otomobilin Abant Deresi'ne devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Abant Gölü Milli Parkı yolunda seyreden Ufuk T. idaresindeki 41 HT 889 plakalı otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Abant Deresi'ne devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Otomobil Abant Deresi'ne Devrildi: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da Otomobil Abant Deresi'ne Devrildi: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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