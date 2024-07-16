Bolu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin S. yönetimindeki otomobil bariyere çarptı. Kazada sürücü ile oğlu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, yaralılardan Mehmet S. kurtarılamadı. Hüseyin S'nin ise durumu ciddiyetini koruyor.

16.07.2024 17:57
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Bolu'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bolu- Mudurnu kara yolunda ilerleyen Hüseyin S. yönetimindeki 06 NBS 21 plakalı otomobil, Gövem köyü mevkisinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile oğlu Mehmet S. (27), Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Hüseyin S'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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