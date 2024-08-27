Bolu'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu\'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu'nun Seben ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Kazada, Ebru Motur hayatını kaybederken, sürücü eşi ve oğlu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.08.2024 13:01
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BOLU'nun Seben ilçesinde takla atan otomobildeki Ebru Motur hayatını kaybetti, sürücü eşi ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bolu- Seben kara yolunun Kızık Yaylası mevkisinde meydana geldi. Suat Motur yönetimindeki 14 KG 514 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Motur, eşi Ebru Motur ve oğlu Alperen Motur yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ebru Motur, hastanede hayatını kaybetti. Suat Motur ile oğlu Alperen Motur'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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