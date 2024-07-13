Bolu'da sağanak sonucu kapanan Yedigöller yolunda ulaşım açıldı

Bolu'da sağanağın neden olduğu sel sonucu kapanan Yedigöller Milli Parkı'na giden yol ulaşıma açıldı.
Yedigöller bölgesi Gurbettaşı mevkisinde 11 Temmuz'da kuvvetli yağış sonucu derelerin taşmasıyla oluşan selde ulaşıma kapanan Yedigöller yolunda çalışma yürütüldü.
İl Özel İdaresi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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