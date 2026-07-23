Bolu'da Sağlık Yatırımları İncelendi - Son Dakika
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Bolu'da Sağlık Yatırımları İncelendi

Bolu\'da Sağlık Yatırımları İncelendi
23.07.2026 12:37
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Vali Aydın, Bolu'daki sağlık yatırımları ve kaplıca tesislerindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, kentte yapımı devam eden sağlık yatırımları ile Küçük Kaplıca Tesisleri'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Aydın, devlet yatırımları kapsamında yapımı süren Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi 150 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Hizmet Binası, 250 Yataklı Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Aydın, ayrıca hayırsever avukat Yüksel Gültekin tarafından yaptırılan Eczacı Rümeysa Gültekin Hemodiyaliz Merkezi ile Zehra Sena Gültekin Aile Sağlığı Merkezi projelerini de gezdi.

Bolu İl Özel İdaresi tarafından Küçük Kaplıca Tesisleri'nde sürdürülen bakım ve onarım çalışmalarını da inceleyen Aydın, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aydın, vatandaşlara daha nitelikli sağlık ve sosyal yaşam hizmetleri sunulması amacıyla hayata geçirilen yatırımlar ile yenileme çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kaplıca, Turizm, Sağlık, Güncel, Aydın, Bolu, Son Dakika

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