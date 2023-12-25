Bolu\'da şiddetli rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı•
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.
Dereçetinören köyünde etkili olan şiddetli rüzgar sonucu İrfan Yazgan'a (90) ait iki katlı ahşap evin çatısında hasar oluştu.
Geçici süreliğine komşularında kaldığı öğrenilen Yazgan'ın evinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
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