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Bolu'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da Aşağısoku Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, husumetli oldukları belirtilen Kenan Ü. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldığı görülüyor. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bolu\'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
16.12.2023 - 13:13,  Güncelleme: 13:14
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Bolu'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aşağısoku Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde dün, husumetli oldukları belirtilen Kenan Ü. ile Ekrem Ü. ve 2 oğlu arasında çıkan kavga, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Kayıtlarda taraflar arasında tartışmayla başlayan kavgada Kenan Ü'nün pompalı tüfekle ateş ettiği Ekrem Ü. ve 2 oğlunun yaralanması yer alıyor.

Olay

Aşağısoku Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde dün husumetli oldukları belirtilen Kenan Ü. ile Ekrem Ü. ve 2 oğlu arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kenan Ü, pompalı tüfekle Ekrem Ü. ve 2 çocuğuna ateş etmişti.

Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Ekrem Ü. (46), Erhan Ü. (24) ve Ersan Ü. (23) ile bölgede bulunan Mehmet Osman G. (17) yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Erhan Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Kenan Ü, merkeze bağlı bir köyde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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