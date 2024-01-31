Bolu\'da Sürücülerin Kurallara Uyumu İl İçi ve İl Dışı Plakalarda Farklılık Gösteriyor

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BOLU'da, polisin yaptığı denetimde kentte yaşayan sürücülerin yaya geçidi ve dönel kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uyduğu görülürken, farklı illerden gelen sürücülerin kurallara uymadığı gözlendi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Caddesi ile Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde yaya geçidi ve dönel kavşaklarda geçiş üstünlüğü kurallarına yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında Bolu'nun plakası olan 14 plakalı ve Bolu'da yaşayan sürücülerin kurallara uyduğu gözlendi. Ancak farklı illerden Bolu'ya gelen sürücülerin ise kurallara uymadığı görüldü. Polis ekipleri, kurallara uymayan sürücüleri durdurup bilgilendirme yaparken ceza yazmadı.

Bolu'ya Gebze'den geldiğini söyleyen bir sürücü, cadde üzerindeki dönel kavşakta geçiş üstünlüğüne uymadı. Durdurulan sürücüye polis ekipleri tarafından bilgilendirme yapılarak, evrakları incelendi. Sürücü, dönel kavşakta geçiş üstünlüğü kuralını bilmediğini söylerken, Bilmiyordum valla. Ben orada bekledim ama geçmediler. Gebze'den geliyoruz. Gebze'de böyle değil dedi.

'14 PLAKALILAR YÜZDE 100 YOL VERİYOR'

Yayaya yol veren Bolulu bir araç sürücüsü ise, Yani Bolu dışı plakalılar yol vermiyor ama 14 plakalılar yüzde 100 yol veriyor ifadelerini kullandı. Yaya geçidinde kendisine yol hakkı verilen bir yaya ise, Sürücülerimiz gayet iyi. Hepsi iyi olacak diye bir şey yok. İlla hatası olan oluyor ama şu anlık sürücülerimizden memnunuz yani şeklinde konuştu. (DHA)