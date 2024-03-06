Bolu'da tartıştığı kişiyi aracıyla ezerek öldüren sanığın yargılanması başladı

Bolu'da tartıştığı kişiyi aracıyla ezerek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İrfan B. (71), öldürülen İsmail Çetin'in eşi ve 2 oğlu ile taraf avukatları katıldı.
Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan İrfan B, köyde yaşayan bazı kişiler ve İsmail Çetin'in yakınlarıyla köydeki kooperatifin yönetimi nedeniyle husumetli olduğunu söyledi.
Olaydan önce köy muhtarının da aralarında bulunduğu bazı köy sakinleri arasında tartışmalar ve kavgalar yaşandığını belirten İrfan B, bazılarının jandarmaya ihbar edildiğini ve soruşturma başlatıldığını anlattı.
İrfan B, olay günü, eşini ve komşusunu pazardan alarak aracıyla köye gittiğini, burada aracın önünde durduğunu kaydetti.
Yol kenarında park eden aracın yanında İsmail Çetin'i gördüğünü dile getiren İrfan B, şöyle devam etti:
"İsmail ile benim düşmanlığım yoktu. Bana 'Aşağı in, konuşacaklarım var.' dedi. Arabasının yanına çekti beni. 'Senin suçun var. Benim oğluma sövmüşsün. Seni öldürmeden dönmeyeceğim.'dedi. Elinde bıçak vardı. Kaçtım, arabaya bindim. O arada eşimle komşumuz da arabadan inmişti. Onlar binmediği için hemen hareket edemedim. Eşim arabaya bindiğinde 'Buradan kaçalım.' dedi. Bu sırada İsmail de 'Seni öldürmeden buradan gitmeyeceksin.' diyordu. O esnada heyecanlıydım ve arabayı ilerlettim. Olay bu şekilde oldu."
İrfan B, Çetin'in aracın altında kalıp kalmadığını bilmediğini savunarak, öldürme kastının olmadığını öne sürdü.
İsmail Çetin'in eşi Aysel Çetin de eşi ile İrfan B. arasında köy kooperatifinden kaynaklanan husumet olduğunu anlatarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Oğlu Emrah Çetin ise olayın 3 yaşındaki oğlunun yanında gerçekleştiğini belirterek, şikayetçi olduğunu kaydetti.
İrfan B'nin olay günü yanında bulunan eşi ve komşusu da tanık olarak dinlenildi.
İsmail Çetin'i yaralı halde bularak sağlık ve jandarma ekiplerine haber veren K.Ö. ile Z.İ. de tanık olarak ifade verdi.
Öte yandan sanık yakınlarının dinleyici olarak bulunduğu yöne doğru dönerek bağıran Emrah Çetin, polis ekiplerince duruşma salonundan çıkarılmasının ardından koridorda bağırmaya devam etti.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının da beyanlarını sunmasının ardından ara kararını açıkladı.
Müşteki avukatının keşif talebinin celse arasında değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, avukatlara tevsii tahkikat taleplerini sunması için süre verdi.
Mahkeme salonunda ve adliye koridorunda bağıran Emrah Çetin'e ise 2 gün disiplin hapsi cezası verilmesine karar verildi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Süreç
Merkeze bağlı Sultan köyünde yaşayan İsmail Çetin (62) ile İrfan B. arasında 22 Ağustos 2023'te alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada İsmail Çetin hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ve İstihbarat timlerince saklandığı yerde yakalanan şüpheli İrfan B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Detaylı incelemede, olayda İsmail Çetin'in, araçla ezilerek öldürüldüğü belirlenmişti.
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