Bolu'da Tırda Yangın Çıktı
D-100 kara yolunda bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara istikametine seyreden Ahmet B. idaresindeki 06 CHK 387 plakalı tırda, Köroğlu Rampası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aracından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, tırı yolun sağ şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tırın kupa kısmında hasar oluştu.
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