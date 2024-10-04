Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

04.10.2024 12:39
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BOLU'da D-100 kara yolu otoyol bağlantı kavşağında hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeniçağa ilçesi D-100 kara yolu otoyol bağlantı kavşağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Furkan Aydemir idaresindeki 14 ACV 384 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Mehmet Ertürk yönetimindeki 43 PA 246 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 sürücü, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Mehmet Ertürk, hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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