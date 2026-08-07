Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bolu\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Bolu'da yoldan çıkan otomobilin karşı şeride geçerek çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bolu'da yoldan çıkan otomobilin karşı şeritteki otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

D-100 kara yolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden A.A. idaresindeki 71 ACY 665 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Rüzgarlar mevkinde karşı şeride geçerek B.N. yönetimindeki 06 EK 5186 plakalı otomobille çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada adeta hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ağır yaralandı, A.A.'nın kullandığı araçtaki Batuhan Aslıyüce (27) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Batuhan Aslıyüce'nin cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan kara yolunun Ankara istikameti ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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