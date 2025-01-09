Bolu'da Trafik Kazası Davasında Kırmızı Bülten Kararı - Son Dakika
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Bolu'da Trafik Kazası Davasında Kırmızı Bülten Kararı

Bolu'daki trafik kazasında 2 ölüm ve 3 yaralanma sonrası Irak uyruklu sürücü için kırmızı bülten çıkarıldı.

09.01.2025 13:17
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Bolu'da 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada yargılanan Irak uyruklu sürücü için kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Hüseyin Muhammed Ali İsmail K. katılmadı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan ve Türkiye'den ayrıldığı belirlenen sanık için kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olay

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 30 Kasım 2020'de, Ankara istikametine seyreden Irak uyruklu Hüseyin Muhammed Ali İsmail K. idaresindeki 06 MB 5862 plakalı minibüs, Rüzgarlı mevkisinde önünde seyreden Hüseyin C. yönetimindeki demir yüklü 06 FF 0850 plakalı tıra arkadan çarpmıştı.

Kazada, minibüste bulunan Irak uyruklu Asım Musa Haydar ve Hasım Semih hayatını kaybetmiş, Mohammed Abdullah, Mohammed Altahhan ve Ali İsmail Kasımlee yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "asli kusurlu" olduğu belirlenen minibüs sürücüsünün "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Trafik Kazası Davasında Kırmızı Bülten Kararı - Son Dakika

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