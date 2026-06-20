Bolu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Bolu Güney Çevre yolunda seyreden R.K. idaresindeki 14 DB 971 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?