Bolu\'da Traktör Devrildi: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

BOLU'da, ahşap elektrik direği yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü Eren Aydın (24) hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde D-100 kara yolunun Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Eren Aydın'ın kontrolünü yitirdiği ahşap elektrik direği yüklü traktör, savrularak devrildi. Eren Aydın, römorktan ayrılıp, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yapılan tüm çabaya rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.