Bolu\'da Uyuşturucu Operasyonu

BOLU'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye toplam 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi 3732'nci Sokak'ta meydana geldi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri Muharrem C. yönetimindeki 14 GM 008 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Alkol kontrolü için alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye, 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Alkolmetre ölçümünü kabul etmemek' ve çeşitli trafik ihlallerinden toplam 200 bin TL idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan Muharrem C., işlemleri için Polis Merkezi'ne götürüldü.