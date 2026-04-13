Bolu'da Uyuşturucu ve Cezalarla Dolu Durum

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehliyetsiz ve alkolmetreyi reddeden sürücüye 200 bin TL ceza kesildi, uyuşturucu ele geçirildi.

BOLU'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye toplam 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi 3732'nci Sokak'ta meydana geldi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri Muharrem C. yönetimindeki 14 GM 008 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Alkol kontrolü için alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye, 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Alkolmetre ölçümünü kabul etmemek' ve çeşitli trafik ihlallerinden toplam 200 bin TL idari para cezası kesildi.

Gözaltına alınan Muharrem C., işlemleri için Polis Merkezi'ne götürüldü.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 00:02:07. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.