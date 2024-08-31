Bolu'nun Seben ilçesinde çobanlık yapan yabancı uyruklu kişi yaylada ölü bulundu - Son Dakika
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Bolu'nun Seben ilçesinde çobanlık yapan yabancı uyruklu kişi yaylada ölü bulundu

Bolu\'nun Seben ilçesinde çobanlık yapan yabancı uyruklu kişi yaylada ölü bulundu

Bolu'nun Seben ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu Can Muhammed Niyazi, 2 gün boyunca haber alınamayınca yakınları tarafından kayıp olarak bildirildi. AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Niyazi'nin cesedi Avdan Yaylası'nda bulundu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi morguna kaldırıldı.

31.08.2024 22:47
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Bolu'nun Seben ilçesinde çobanlık yapan yabancı uyruklu kişi yaylada ölü bulundu.

Afganistan uyruklu Can Muhammed Niyazi'den (33) 2 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen AFAD, Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan komandolar, Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma İz Takip Köpekli Arama Kurtarma ekibinde görevli 45 personel, Avdan Yaylası ile Hacıoğlu Mahallesi arasında arama kurtarma çalışması yaptı.

Yapılan aramalar sonucunda kayıp çoban Avdan Yaylası'nda ölü bulundu.

Can Muhammed Niyazi'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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