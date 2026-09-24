Bolu'da yanan tır kullanılamaz hale geldi, sürücü 112'den yardım istedi

Bolu'da yanan tır kullanılamaz hale geldi, sürücü 112'den yardım istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanan tırı sürücüsü emniyet şeridine çekti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yeniçağa ve Dörtdivan belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi.
Ankara istikametinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırda seyir halindeyken yangın çıktı.
Tırı, emniyet şeridine çeken sürücüsü, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yeniçağa ve Dörtdivan belediyeleri itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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